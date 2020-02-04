Поставлять молоко в школу в Карлуке, где отравились дети, будет компания «Белореченское»

Школа деревни Карлук, ученики которой отравились молоком, заключила контракт на поставку продукта с другой компанией – СХ ПАО «Белореченское», сообщили «СИА» в пресс-службе администрации Иркутского района.

Ранее у 12 школьников, употреблявших молоко, которое производила и поставляла в учебное заведение компания «Сибирская нива», была обнаружена острая кишечная инфекция. Иркутский районный суд признал организацию виновной в отравлении, и приостановил ее деятельность на 30 суток.

В настоящее время договор школы с компанией «Сибирская нива» расторгнут. Отравившиеся дети выздоровели, карантин вводить не пришлось.

Справка: СХ ПАО «Белореченское» – одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий в Иркутской области. По информации на сайте компании, на его долю приходиться 35% произведенной продукции региона.