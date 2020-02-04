Иркутская область вошла в топ-10 регионов с самыми дорогими квартирами в аренду

Специалисты сервиса по поиску недвижимости «Циан» изучили стоимость элитного жилья в аренду в России и составили список регионов с самыми дорогими квартирами. Иркутская область вошла в топ-10 списка и разместилась на 8 месте.

1 место. Москва

Ожидаемым лидером рейтинга регионов России с самой дорогой арендой становится Москва – в столице экспонируется более 150 лотов со ставкой выше 1 миллиона рублей в месяц. Максимальный же показатель чуть превышает отметку в 5 миллионов рублей в месяц. Это больше, чем суммарная стоимость всех остальных лотов в топ-20 рейтинга.

Самая дорогая арендная квартира Москвы – это трехуровневый пентхаус площадью 700 квадратов, расположенный на Пречистенке. Лот сдается с дизайнерской отделкой, в нем предусмотрены три камина, зимний сад, сауна, помещения для обслуживающего персонала, включая отдельную кухню с профессиональным ресторанным оборудованием. Также здесь есть терраса с видами на исторический центр Москвы.

2 место. Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, занимающий вторую позицию, отстает от лидера более чем на 2 миллиона рублей: максимум в Северной столице находится на отметке в 825 тысяч рублей в месяц. В этом бюджете предлагается квартира площадью 620 квадратных метров – самый просторный лот в рейтинге. Арендатора ждет отделка в дворцовом стиле, а также зимний сад с тропическими растениями, искусственным прудом, фонтаном и джакузи.

3 место. Свердловская область

За третье место боролись сразу два региона – Свердловская и Московская области. В обоих субъектах максимум зафиксирован на уровне в полмиллиона рублей в месяц. Однако более высокая позиция досталась Екатеринбургу благодаря более компактным габаритам. Квартира площадью 150 квадратных метров в клубном доме «Тихвинъ» сдается впервые, в ней выполнена отделка в стиле американской классики. В стоимость входят два машиноместа в подземном паркинге.

4 место. Московская область

За те же 500 тысяч рублей в месяц в Подмосковье можно арендовать квартиру в престижной Жуковке на Рублево-Успенском шоссе. Лот площадью 230 квадратных метров располагается в составе жилого комплекса «Жуковка-Chalet», в нем выполнена дорогая дизайнерская отделка.

5 место. Краснодарский край

Топ-5 замыкает Краснодарский край и апартаментный комплекс Karat Apartments, расположенный на побережье Черного моря в Сочи. Апартаменты площадью 150 квадратных метров расположены на 16 этаже, из окон и с террасы открываются захватывающие виды на море. Лот сдается с отделкой в современном стиле, с полной меблировкой и дорогой мебелью. Арендатор также сможет воспользоваться всей инфраструктурой апарт-отеля, которая включает подогреваемый бассейн, фитнес-центр, ресторан и многое другое. Ставка аренды установлена на уровне 400 тысяч рублей в месяц.

6 место. Республика Крым

На другом черноморском курорте – в Ялте – состоятельным арендаторам предлагается пентхаус площадью 268 квадратных метров с отделкой в стиле прованс. За счет расположения на последнем этаже из окон и с террасы видно море и горы. Арендовать данный лот можно за 270 тысяч рублей в месяц.

7 место. Владимирская область

Далее идет группа из трех регионов, в которых максимум на рынке жилой городской аренды находится на уровне 200 тысяч рублей в месяц. За счет более компактных габаритов выше остальных располагается Владимирская область. Лот площадью 120 квадратных метров находится в самом центре Владимира, в элитном жилом комплексе «Вишневые сады» напротив здания областной администрации.

8 место. Иркутская область

В Иркутской области самый дорогой арендный лот с той же ставкой 200 тысяч рублей в месяц имеет несколько большую площадь – 130 квадратов. Квартира с элегантной дизайнерской отделкой расположена на бульваре Гагарина на первой береговой линии Ангары. Окна квартиры выходят на бульвар и набережную.

9 место. Республика Башкортостан

И третий регион с максимальной отметкой в 200 тысяч рублей в месяц – это Республика Башкортостан, где за такую сумму можно арендовать квартиру площадью 190 квадратных метров на улице Пушкина. Лот отделан в современном стиле с элементами классики. Дополнительным бонусом для арендатора станет наличие собственной сауны.

10 место. Самарская область

И последнее место в первой десятке регионов России с самыми дорогими арендными квартирами достается Самарской области. За 190 тысяч рублей в месяц в центре Самары экспонируется лот площадью 215 квадратных метров с дорогой отделкой в современном стиле и панорамными видами на Волгу. При этом, несмотря на высокую арендную ставку, машиноместо в подземном паркинге арендатору придется оплачивать отдельно.