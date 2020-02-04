Клиенты группы «Открытие» в 2019 году стали страховаться от онкологии и болезней в 3,6 раза чаще

Ко Всемирному дню борьбы против рака (4 февраля) СК «Росгосстрах Жизнь» подсчитала количество покупателей страховок с защитой от критических заболеваний, в первую очередь онкологических и сердечно-сосудистых.

В прошлом году клиенты купили 5,8 тыс. полисов с защитой от критических заболеваний, которые предлагает СК «Росгосстрах Жизнь». В 2018 году было продано всего 1,6 тыс. полисов* с таким покрытием.

Из общего числа проданных страховок с дополнительной защитой от критических заболеваний 20% — это полисы для детей, которые можно приобрести в составе «детских» программ накопительного страхования жизни (НСЖ) «Росгосстрах Жизнь».

Размер премии по критическим заболеваниям за прошлый год вырос почти в 1,5 раза по сравнению с 2018-м. Кроме того, если в 2018 году полисы с покрытием критических заболеваний приобретали мужчины и женщины примерно поровну, то в 2019-м почти 60% покупателей — женщины.

«Рост популярности страховой защиты от онкологических, сердечно-сосудистых и других критических заболеваний говорит о том, что наши клиенты все больше следят за своим здоровьем и образом жизни. Такие страховки позволяют оперативно получить второе мнение квалифицированных врачей и максимально быстро начать лечение, что крайне важно для подобного рода заболеваний», — отмечает Наталья Белова, член правления, директор блока маркет-менеджмента СК «Росгосстрах Жизнь».

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day). Он был учрежден Международным союзом борьбы против рака (International Union Against Cancer, UICC) с целью привлечения внимания к этой проблеме.

*По данным компании «ЭРГО Жизнь», на базе которой развивается СК «Росгосстрах Жизнь»