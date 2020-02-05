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Жителю Иркутской области дали 2 года условно за незаконную рубку леса на 3 млн рублей

5 февраля 2020

Нижнеилимский районный суд Иркутской области приговорил 51-летнего местного жителя к 2 годам лишения свободы условно за незаконную рубку леса на 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Он признан виновным по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере» УК РФ.

Установлено, что ради материальной выгоды мужчина пригласил на работу четырёх сотрудников, которые не знали о незаконности деятельности.

«Имея необходимые документы на осуществление рубки лесных насаждений на определенном участке, умышленно произвел незаконную рубку деревьев породы сосна, береза, осина, общим объемом 765 кубических метров на другом близлежащем участке», – отмечается в сообщении.

18 февраля полиция пресекла деятельность лесорубов.

Помимо условного срока, организатору рубки назначено 2 года испытательного срока.

Сейчас мужчина признал вину, раскаялся и принимает меры для возмещения ущерба.

Решение суда не вступило в законную силу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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