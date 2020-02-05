Сколько останется от МРОТ, если арендовать комнату в Иркутске?

Аналитики Domofond.ru сравнили арендные ставки на комнаты в регионах России и выяснили, хватит ли МРОТ для того, чтобы снять комнату. Первое место в рейтинге регионов РФ заняла Пензенская область. Здесь на наем комнаты уйдет меньше трети МРОТ, а останется 8 130 руб. На последнем месте — Ямало-Ненецкий АО: для аренды комнаты к МРОТ здесь придется добавить еще 2 870 руб.

Согласно данным портала недвижимости Domofond.ru, средняя стоимость аренды комнаты в России на первое января 2020 года составила 8 000 руб. После оплаты месяца аренды по этой ставке от МРОТ останется 4 130 руб. В 62 из 78 регионов, вошедших в рейтинг, сумма остатка больше. В пяти субъектах денег останется меньше. В двух — МРОТ не хватит, чтобы снять комнату.

Больше других после оплаты аренды останется от МРОТ у арендаторов в Пензенской области — 8 130 руб. На втором месте рейтинга — Республика Мордовия. Здесь наем обойдется в 4 500 руб., а на руках у арендатора останется 7 630 руб.

Иркутская область оказался на 56 месте списка, здесь МРОТ составляет 12 130 руб., а комната обойдется в 7000 руб. Так, арендатор сможет оставить себе 5 130 руб.

Третье место у Тульской области: от 14 1001 руб. МРОТ аренда отнимет 6 500 руб., после чего у квартиросъемщика останутся в распоряжении 7 600 руб. Чуть меньше в Алтайском крае: с МРОТ в 13 000 руб1. за комнату придется заплатить 5 500 руб.

Ямало-Ненецкий автономный округ занял последнее место в рейтинге. Средняя арендная ставка здесь на 2 870 руб. выше, чем МРОТ (12 1302 руб.). 870 руб. придется добавить к минимальному размеру оплаты труда в Камчатском крае: регион занял второе с конца место при стоимости аренды в 13 000 руб. В Магаданской области ставка на январь 2020 года — 12 000 руб. После оплаты месяца найма на руках останется только 130 руб.