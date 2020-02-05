Больше половины россиян уверены в том, что технологии позитивно повлияли на развитие России

По мнению россиян, наибольшее позитивное влияние на развитие нашей страны в последние несколько десятилетий оказали наука и сектор высоких технологий. Сообщает ВЦИОМ.

За последние 20 лет наука оказала позитивное влияние на жизнь нашей страны — так считают 63% россиян. Положительное влияние признано и за сферой высшего образования (54%).

В два раза увеличилась доля согласных с тем, что наука — средство преображения мира (13% в 1989 г., 29% в 2020 г.). Вырос и престиж науки в восприятии россиян: в 1989 году считали науку средством занять хорошее место в обществе 4% наших соотечественников, в 2020 году — уже 17%.

За последние 20 лет положительное влияние науки россиянами было замечено в различных предложенных сферах жизни, в первую очередь в медицине (31%). Также улучшения, вызванные научными достижениями, россияне заметили в сфере вооружения (13%), космоса (8%), образования (8%) и коммуникаций, в частности интернета (7%).

Отрицательное влияние науки за последние 20 лет россияне отмечают в области образования (6%), экологии (5%) и медицины (5%), хотя большинство затруднились ответить на данный вопрос (73%).

Чаще всего лидерство российской науки наши соотечественники отмечают в военной сфере (32%), в космосе (21%, со снижением на 9 п.п. с 2018 г.) и в здравоохранении (13%). Реже на лидерство указывали в атомной и ядерной энергетике (5%), в программировании и IT-технологиях (5%).