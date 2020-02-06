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Турпоток из Китая в Россию можно восстановить, если коронавирус остановят до марта

6 февраля 2020

Как рассказал президент Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько порталу Welcome news, летний сезон российского турбизнеса может пройти по плану, если власти КНР победят вирус до середины весны.

Шпилько сказал, что турпоток из КНР составляет около 2 млн поездок за год. Особенно популярны у китайских путешественников новогодние и рождественские туры в российскую столицу. Эксперт отметил, что на данный момент турпоток приостановлен.

Если коронавирус победить не удастся, то от этого может пострадать туротрасль Дальнего Востока и Сибири, которые пользуются популярностью у китайцев.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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