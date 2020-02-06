Правительство утвердило законопроект по индивидуализации ОСАГО

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский законопроект о реформе ОСАГО.

Об этом сообщил в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку глава комитета Анатолий Аксаков. Напомним, документ, внесенный на рассмотрение в конце 2019 года, предполагает индивидуализацию тарифов, в том числе введение коэффициента за неоднократные грубые нарушения правил дорожного движения.

По сравнению с законопроектом, который разработал Минфин, депутатский вариант не предполагает поэтапное расширение тарифного коридора. Кроме того, депутаты исключили норму об отмене коэффициента территории и надбавку за мощность двигателя, увеличение лимита выплат до 2 млн рублей. По подсчетам Аксакова, принятие новых депутатских поправок не повлечет роста тарифов более чем на 4-5%.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА) за прошлый год с момента начала реформы цена на ОСАГО снизилась на 5%. Глава РСА Игорь Юргенс считает, что тарифный коридор дает страховщикам возможность более гибкого применения тарифа, что способствует усилению конкуренции на страховом рынке. Конкуренция, в свою очередь, влечет за собой улучшение качества сервиса и снижение цен.