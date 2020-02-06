Новости

Правительство утвердило законопроект по индивидуализации ОСАГО

6 февраля 2020

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский законопроект о реформе ОСАГО.

Об этом сообщил в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку глава комитета Анатолий Аксаков. Напомним, документ, внесенный на рассмотрение в конце 2019 года, предполагает индивидуализацию тарифов, в том числе введение коэффициента за неоднократные грубые нарушения правил дорожного движения.

По сравнению с законопроектом, который разработал Минфин, депутатский вариант не предполагает поэтапное расширение тарифного коридора. Кроме того, депутаты исключили норму об отмене коэффициента территории и надбавку за мощность двигателя, увеличение лимита выплат до 2 млн рублей. По подсчетам Аксакова, принятие новых депутатских поправок не повлечет роста тарифов более чем на 4-5%.  

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА) за прошлый год с момента начала реформы цена на ОСАГО снизилась на 5%. Глава РСА Игорь Юргенс считает, что тарифный коридор дает страховщикам возможность более гибкого применения тарифа, что способствует усилению конкуренции на страховом рынке. Конкуренция, в свою очередь, влечет за собой улучшение качества сервиса и снижение цен.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus
Южная Корея намерена вложить почти $850 тысяч в разработку лекарства от коронавируса
146 рейсов, запланированных на февраль, из Иркутска в Китай отменили из-за коронавируса
Президент РФ Путин поручил отбирать лицензии у аптек, поднимающих цены из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании