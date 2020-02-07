Госкомпаниям запретят учитывать неденежные убытки при расчете прибыли

Из-за отражения неденежных расходов в отчетности корпораций бюджет ежегодно недополучает более 100 млрд рублей.

Госкомпаниям запретят учитывать так называемые неденежные убытки при расчетах прибыли, а затем и суммы дивидендов, рассказал «Известиям» высокопоставленный чиновник в правительстве и собеседник, близкий к Минфину.

Речь идет о таких расходах, как, например, обесценение активов или изменение курсовых разниц. Бюджет ежегодно теряет более 100 млрд рублей дивидендов из-за занижения чистой прибыли на величину «бумажных» затрат, уверяют источники. В пресс-службе Минфина актуальность проблемы признали, но от подробностей воздержались.