Путин подписал закон о расширении применения патентного налогообложения

Президент РФ подписал закон, предусматривающий расширение применения патентной системы налогообложения за счет растениеводства и животноводства, а также ряда других видов деятельности, сообщает ТАСС.

Предполагается, что реализация закона позволит укрепить доходную базу местных бюджетов.

Согласно документу, право на применение патентной системы налогообложения распространяется на все виды услуг в области фотографии, дошкольного образования и дополнительного образования, а также на все виды услуг по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий.