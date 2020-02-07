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Путин подписал закон о расширении применения патентного налогообложения

7 февраля 2020

Президент РФ подписал закон, предусматривающий расширение применения патентной системы налогообложения за счет растениеводства и животноводства, а также ряда других видов деятельности, сообщает ТАСС.

Предполагается, что реализация закона позволит укрепить доходную базу местных бюджетов.

Согласно документу, право на применение патентной системы налогообложения распространяется на все виды услуг в области фотографии, дошкольного образования и дополнительного образования, а также на все виды услуг по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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