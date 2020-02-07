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Набиуллина: Есть потенциал для дальнейшего снижения ставки по ипотеке

7 февраля 2020

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что средняя ставка по ипотеке в декабре обновила исторический минимум, но есть потенциал для дальнейшего снижения. Заявление прозвучало по итогам заседания совета директоров банка, на котором было принято решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 6% годовых.

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«Средняя ставка выдачи ипотечных жилищных кредитов в декабре обновила исторический минимум — ровно 9% годовых. Есть потенциал для дальнейшего снижения процентных ставок под влиянием принятых решений по ключевой ставке»,— сказала госпожа Набиуллина.

По итогам 2019 года ипотеки в России упал на 5%,  впервые за четыре года.  Это произошло несмотря на то, что ставки по ипотеке достигли исторического минимума, ранее отмечали аналитики ЦИАН. По их мнению, потенциал у рынка есть – объем выданных ипотечных кредитов достиг 7% от ВВП России, в то время как развитых странах он составляет 20-25%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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