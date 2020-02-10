Чем заканчиваются служебные романы - эксперты Rabota.ru об отношениях на работе

Cервис по поиску работы и сотрудников Rabota.ru провёл исследование на тему романтических отношений между коллегами.

65% респондентов ответили, что связь завершилась расставанием, не повлияв на работу. 19% опрошенных продолжают встречаться с коллегами без последствий для работы. Негативно завершились такие взаимоотношения у 13% респондентов, и только 3% испытывают неприятности на работе, продолжая при этом отношения с коллегой.

Оценивая влияние романтических отношений с коллегой на свою работоспособность, 45% респондентов не заметили никаких изменений. Повышение работоспособности отметили 40% опрошенных, и только 8% признались, что романтические отношения отрицательно сказались на их потенциале и эффективности. 7% - затруднились с ответом.

Более половины россиян (51%) выберут работу, если перед ними встанет выбор между работой и романтическими отношениями. Противоположный выбор готовы сделать 22% опрошенных. Не смогли сделать выбор 27% респондентов.

При этом в ответе на данный вопрос мужчины и женщины отвечали практически одинаково. 53% мужчин и 49% женщин поставили работу на первое место. 23% женщин и 20% мужчин готовы пожертвовать работой ради любви. Остальные участники опроса затруднились с ответом - 28% женщин и 27% мужчин.

Комментарии респондентов к вопросу:

- Любовь приходит и уходит, а работа одна, если, конечно, она тебе нравится.

- Готова была сквозь землю провалиться, но я любила и шла напролом.

- Выбираю и работу, и отношения, так как они связаны.

- Если это не простая влюблённость, а серьёзное, сильное чувство, и ты понимаешь, что это твой человек, то, конечно, выберешь человека. Сильное чувство - это большая редкость и удача, её нельзя терять.

- Отношения на работе мешают, и ни к чему хорошему не приводят.

- Без работы ты не нужен, какие бы отношения ни были.

- Без мужчин можно прожить, а без работы - нет!

- Я лишилась и работы, и отношений.

- Бегал за бабой как дурак, вместо того, чтобы работать.

- Работа бывает разная - может быть любимая, может быть - источник средств, а может быть просто работа. И отношения могут быть разные (большая любовь, секс, взаимные и не очень). В любом деле нужно включать голову и трезво оценивать ситуацию.

Комментарии респондентов к опросу:

- Это было стимулом идти на работу!)

- Хотелось показать себя хорошим, грамотным специалистом в своём деле.

- Работал 2/2, наши смены не совпадали, в итоге взял еще 0,5 ставки, чтобы быть всегда рядом.

- Бардак в работе и личной жизни.

- Думать начинаешь уже не о самой работе.

- Поддержка, помощь моральная, так как сотрудник компании понимает специфику работы изнутри, хорошее настроение.

- Работа работой, но когда ты знаешь, что за тобой постоянно следят влюбленные глаза... Это очень повышает настроение и самооценку.

- Бизнес рухнул.

- Снижение работоспособности. Конфликты в работе отзываются на отношениях.

- Героини служебных романов ничего, кроме сочувствия и грусти, не вызывают. Всем счастья, и не гонитесь за сиюминутным удовольствием. Ничего хорошего.

В опросе участвовали 1400 респондентов, признавших, что имели романтические отношения с коллегами