Иркутянка оплатила долг по кредиту в 300 тысяч рублей, чтобы отметить юбилей в Таиланде

Жительница Иркутска оформила кредит, но выплачивать его не стала, в результате чего представители банка обратились в суд с требованием погасить долг в 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Чтобы подвигнуть неплательщицу к возврату денег, приставы вынесли постановление об обращении взыскания на 50% пенсии должницы, а также ограничили ей право выезда за пределы страны.

На днях женщина купила билеты в Таиланд для себя и своей семьи, планируя отметить в этой стране свой юбилей, но из-за ограничения не смогла покинуть Россию.

Чтобы улететь в Таиланд, женщина погасила долг в полном объёме.