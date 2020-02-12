Как работает банк «Восточный» с 20 по 24 февраля 2020 года

Банк «Восточный» поздравляет защитников отечества с праздником и сообщает о режиме работы подразделений банка с 22.02.2020 по 24.02.2020.

График работы розничных отделений:

22.02.2020 — работа по режиму субботы;

23.02.2020 — работа по режиму воскресенья;

24.02.2020 — работа по режиму субботы.

График работы отделений по работе с юридическими лицами и VIP-клиентами:

с 22.02.2020 по 24.02.2020 — выходные дни.

График работы точек продаж банка, расположенных в торговых центрах:

с 22.02.2020 по 24.02.2020 — согласно режиму работы организации по месту нахождения.

Клиентские офисы, расположенные в торговых комплексах:

22.02.2020 — работа по режиму субботы;

23.02.2020 — работа по режиму воскресенья;

24.02.2020 — работа по режиму субботы.

Работа Интернет- и Мобильного банка:

с 22.02.2020 по 24.02.2020 — работа в обычном режиме, без изменений.