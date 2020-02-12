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Рождаемость в Иркутской области за год сократилась на 8,5% – до 28,3 тысячи человек

12 февраля 2020

Иркутскстат оценил демографическую ситуацию в регионе по состоянию на январь 2020 года и обнародовал данные. По информации организации, рождаемость в регионе за год сократилась на 8,5% – до 28,3 тысячи человек.

Смертность же в Иркутской области увеличилась на 0,8% – 31,6 тысячи человек ушли из жизни в 2019 году.

Что касается браков, то за 12 месяцев 2019 года их зарегистрировано 17,5 тысячи, разводов – 9, 9 тысячи. На 1 тысячу браков пришлось 564 развода.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, браков зарегистрировано больше на 2,7%, а разводов меньше на 10,5%

Миграционная ситуация

По сравнению с январем-декабрем 2018 года число прибывших сократилось на 13,3% и составило 59 тысяч человек.

Уехало из региона 62 тысячи человек, что на 15,8% меньше, чем годом ранее. Миграционная убыль сократилась на 2,6 тысячи человек, или на 44,2%.

«Отрицательное сальдо миграции сложилось за счет оттока населения в другие регионы России. Международная миграция дала прирост как за счет прибывших из зарубежных стран, так и из стран СНГ», – отмечает Иркутскстат.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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