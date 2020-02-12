Восемь территорий Иркутской области получат до 290 тысяч рублей на молодёжные мероприятия

Министерство по молодежной политике Иркутской области подвело итоги областного конкурса муниципальных программ по работе с детьми и молодежью, в результате которого определило восемь городов-победителей, которые получат выплаты до 290 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регправительства.

Города и районы, в зависимости от социально-экономического положения, распределила на четыре группы. В каждой из них выбрано по два победителя.

Лидерами в I группе стали города Саянск и Братск, во II группе – Усть-Кутский и Киренский районы, в III группе победили Зиминский и Усольский районы, в IV группе лидировали Свирск и Усть-Удинский район.

«До апреля с победителями заключат соглашения. В дальнейшем территории-победители проведут молодёжные мероприятия на средства полученной субсидии. Её размер варьируется от 190 тысяч до 290 тысяч рублей», – отмечается в сообщении.

По итогам конкурса принято решение продолжить в 2021 году оказание финансовой поддержки городам и районам Иркутской области, в которых работа с молодёжью организована качественно.