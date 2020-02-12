В случае повышения цен на бензин российские водители готовы пересесть на общественный транспорт

Почти половина российских водителей готова отказаться от личного транспорта в пользу общественного, если стоимость бензина и в целом обслуживания автомобиля повысится, выяснили аналитики Авито Авто.

Треть россиян, которые не имеют собственного автомобиля, объясняют это тем, что им удобнее передвигаться на общественном транспорте. Недостаточно разнообразные маршруты и расписание – основные недостатки общественного транспорта, которые отметили и водители, и пешеходы.

По данным опроса Авито Авто, среди всех респондентов водителей со своим автомобилем оказалось в 2,5 раза больше, чем пешеходов, которые ездят на общественном транспорте: 72% против 28%.

Согласно результатам опроса, 13% респондентов ездят на российских машинах ВАЗ (Lada).

На втором месте оказались автомобили южнокорейского бренда KIA (11%), на третьем – японская марка Toyota (10%). В топ-5 популярных автомобильных марок в целом по России также вошли машины Nissan и Ford (по 7%).

Подавляющее большинство респондентов (67%) отметили, что автомобиль им необходим для поездок по городу. Еще около четверти опрошенных (23%) используют авто для дальних поездок и выездов за город.

Более трети респондентов (37%) в среднем тратят на бензин от 3 000 до 5 000 рублей в месяц. 27% водителей расходуют от 1 000 до 3 000 рублей в месяц. Свыше 10 000 рублей на бензин в месяц уходит у 3% опрошенных, при этом 4% респондентов тратят на топливо для своего авто не более 1 000 рублей в месяц.

Около половины водителей, которые участвовали в опросе, ответили, что готовы отказаться от личного автомобиля в пользу общественного транспорта в случае повышения цен на бензин и обслуживания машины (47%). Увеличение пробок на дорогах и повышение налогов на автомобили являются популярными причинами для отказа от частного авто для 44% и 29% респондентов соответственно.

По 26% опрошенных в качестве причин возможного отказа от авто называют снижение стоимости проездного билета или строительство станции метро рядом с их домом.