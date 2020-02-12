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В системе «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано более 5 млн автомобилей

12 февраля 2020

В 2020 году количество транспортных средств, зарегистрированных в государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», превысило 5 млн, сообщают в пресс-службе оператора.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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