В системе «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано более 5 млн автомобилей

В 2020 году количество транспортных средств, зарегистрированных в государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», превысило 5 млн, сообщают в пресс-службе оператора.

В настоящее время ежедневный прирост автомобилей составляет порядка 4-5 тысяч. По мере увеличения количества зарегистрированных транспортных средств растет и количество экстренных вызовов. Сейчас фильтрующий контактный центр системы «ЭРА-ГЛОНАСС» обрабатывает в среднем 13,6 тыс. вызовов в сутки.

2020 год является для ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и для АО «ГЛОНАСС» юбилейным: система была введена в промышленную эксплуатацию 5 лет назад, в январе 2015 г. Тогда же по поручению Президента Российской Федерации было создано АО «ГЛОНАСС» – оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС».