В системе «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано более 5 млн автомобилей

В 2020 году количество транспортных средств, зарегистрированных в государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», превысило 5 млн, сообщают в пресс-службе оператора.
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В системе «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано более 5 млн автомобилей12 февраля 2020
В 2020 году количество транспортных средств, зарегистрированных в государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», превысило 5 млн, сообщают в пресс-службе оператора.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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