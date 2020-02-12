Каждый третий регион РФ закончил 2019 год с дефицитом бюджета

За прошлый год количество таких регионов удвоилось, сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина.

Их количество выросло с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов. Доля таких регионов год к году выросла с 17 до 40%.



Суммарный дефицит 35 регионов оценивается в 233 млрд руб., следует из данных министерства. Еще в 2018 году 26 из них были профицитными, отметил управляющий директор группы рейтингов органов власти кредитного рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.

