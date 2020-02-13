«Мы создаем не пустые квадратные метры, а окружающую среду и комфорт» – Алексей Распутин, руководитель ФСК «Родные берега» (видео)

«В каждой отрасли, в каждом деле есть свои лидеры. И лидером можно стать, только правильно поняв, в какую сторону двигаться, на какие критерии обращать внимание. На наш взгляд, создавать не пустые квадратные метры, а окружающую среду, комфорт, домашнюю атмосферу, комьюнити, красоту эстетическую, предугадывать ожидания, быть на шаг впереди – это правильное направление», – считает Алексей Распутин, руководитель ФСК «Родные берега».

О принципах работы компании, о том, с какими результатами «Родные берега» завершили 2019 год и что планируют на будущее – читайте завтра в свежем номере Газеты Дело. Самые яркие цитаты интервью с Алексеем Распутиным – смотрите в нашем видео: