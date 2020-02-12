Больше половины микрозаймов в РФ выдавалось заемщикам с ПДН выше 50%

При этом на заемщиков с ПДН свыше 80% в четвертом квартале 2019 года приходилось 36,9% выдач микрозаймов, сообщает ИА Финмаркет со ссылкой на исследование ЦБ.

ЦБ отмечает, что в 54% случаев для оценки дохода заемщика МФО используют значение среднедушевого денежного дохода в регионе.

Банк России с 1 октября 2019 года ввел в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН), дифференцировал надбавки к коэффициентам риска для банков в зависимости от ПДН и полной стоимости кредита (ПСК). Банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН заемщиков-физлиц при предоставлении кредитов (займов) от 10 тыс. рублей и при увеличении лимита кредитования.