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Больше половины микрозаймов в РФ выдавалось заемщикам с ПДН выше 50%

12 февраля 2020

При этом на заемщиков с ПДН свыше 80% в четвертом квартале 2019 года приходилось 36,9% выдач микрозаймов, сообщает ИА Финмаркет со ссылкой на исследование ЦБ.

ЦБ отмечает, что в 54% случаев для оценки дохода заемщика МФО используют значение среднедушевого денежного дохода в регионе.

Банк России с 1 октября 2019 года ввел в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН), дифференцировал надбавки к коэффициентам риска для банков в зависимости от ПДН и полной стоимости кредита (ПСК). Банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН заемщиков-физлиц при предоставлении кредитов (займов) от 10 тыс. рублей и при увеличении лимита кредитования.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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