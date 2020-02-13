Недельный средний чек сократился на фоне увеличения частоты походов в магазин

На прошедшей 6-й неделе средний чек снова начал падать. За неделю он потерял 12 рублей 40 копеек (2,3%) и составил 521 рубль.

Согласно данным Ромир, недельный средний чек потерял 12 рублей 40 копеек относительно значений 5-й недели и остановился на отметке в 521 рубль. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек также продемонстрировал снижение (3% или 16 рублей).

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 6-й неделе оказался ниже на 28 рублей 90 копеек или 5,3%.

Мы наблюдаем значительное снижение среднего чека за последние периоды. Одновременно с этим увеличивается средняя частота походов в магазин – достигнуто максимальное значение за последние два года.