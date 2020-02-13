В Госдуме предложили давать скидку на ЖКХ гражданам, которые откажутся от бумажных квитанций

С такой инициативой выступил депутат Борис Чернышов. Копия его письма, адресованного министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, пишет RT.

«Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ», — подчёркивает парламентарий в обращении.

Размер скидки, по мнению Чернышова, можно рассмотреть после принятия соответствующего решения.

В письме также отмечается, что возможность получать бумажные квитанции для всех желающих должна сохраниться.

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