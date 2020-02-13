Новости

В Госдуме предложили давать скидку на ЖКХ гражданам, которые откажутся от бумажных квитанций

13 февраля 2020

С такой инициативой выступил депутат Борис Чернышов. Копия его письма, адресованного министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, пишет RT.

«Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ», — подчёркивает парламентарий в обращении. 

Размер скидки, по мнению Чернышова, можно рассмотреть после принятия соответствующего решения. 

В письме также отмечается, что возможность получать бумажные квитанции для всех желающих должна сохраниться. 

.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске
Дмитрий Брейтенбихер, ВТБ: Во что инвестируют состоятельные клиенты
Private Banking ВТБ признан лучшим в России в области управления инвестициями по версии Euromoney
Какие услуги состоятельным клиентам предложит Private Banking ВТБ в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании