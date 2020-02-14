На каждого члена семьи по «семейной ипотеке» приходится 15 «квадратов»

В России доля кредитных сделок по субсидии за 2018-2019 гг. действия программы составила всего 2% от общего объема выдачи ипотек. Даже со сниженной ставкой многодетные покупатели не могут себе позволить большую площадь: на каждого члена семьи в новой квартире приходится в среднем всего 12-15 кв. м. Об этом сообщает Циан.

79% покупателей воспользовались субсидией, родив второго ребенка, 19% – третьего, 2% – четвертого и последующих детей.

На долю «семейной ипотеки» пришлось всего 2% кредитных сделок. Было выдано 48,7 тыс. ипотечных кредитов по сниженной ставке на сумму 123,9 млрд рублей, причем 45% семей воспользовались субсидией для рефинансирования уже действующих кредитов. Больше половины заемщиков приобрели новое жилье на первичном рынке.

Средняя площадь квартиры с программой «семейная ипотека» составила 60,8 кв. м. На каждого члена семьи приходится в среднем 12-15 «квадратов».