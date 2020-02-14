Движение грузов через российско-китайскую границу продолжается, несмотря на коронавирус

Каждый день через границу проходят более 100 грузовых автомобилей и 20-25 железнодорожных составов, заявил РИА Новости генеральный консул России в северокитайском Харбине Владимир Ощепков.

"Отметим, что ни во время китайских новогодних праздников, ни сейчас не прекращалось грузовое сообщение между нашими странами через пункт пропуска Маньчжурия – Забайкальск. На прошлой неделе заработал железнодорожный пункт пропуска Суйфэньхэ – Пограничный. В среднем около 20-25 железнодорожных составов в сутки проходят через российско-китайскую границу", - добавил Ощепков.

При этом он подчеркнул, что "пока ещё рано говорить о полноценном восстановлении работы российско-китайских погранпереходов, надеемся, что этому будет способствовать улучшающаяся эпидемиологическая ситуация в консульском округе".

Как ранее сообщил замгендиректора РЖД Алексей Шило, несмотря на ситуацию с коронавирусом, за прошедшие дни февраля в компании отмечают рост экспорта и импорта с Китаем более чем на 10%, а транзит из Китая в Европу растет на 2,5%.