Три четверти столичных предпринимателей считают, что открыть бизнес в Москве легко

Каждый пятый опрошенный предприниматель в Москве планирует открыть еще один бизнес в течение года, сообщает в своем исследование ВЦИОМ.

Каждый пятый московский предприниматель (20%) планирует открыть еще один бизнес в ближайший год. Абсолютное большинство представителей бизнеса (88%) оценивают спрос на свои продукты и услуги как высокий или средний.

Предприниматели Москвы также высказались о процессе регистрации нового бизнеса: 76% считают, что начать свое дело в Москве сейчас легко. Это на 15 процентных пунктов больше, чем по результатам аналогичного опроса, проведенного летом прошлого года аналитическим центром НАФИ совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России»

Каждый второй предприниматель столицы знает о программах оказания поддержки малого и среднего бизнеса (52%), что на 7 п.п. больше, чем полгода назад. Число тех, кто знаком с деятельностью Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, в декабре составило 68%.

От своего бизнеса получали прибыль более половины предпринимателей Москвы (66%) в течение трех последних месяцев. Состояние своего бизнеса большинство (69%) оценивает положительно или нейтрально — только 30% назвали его «плохим». Также более половины тех, кто замечает барьеры, связывают их с высокими налогами (58%) и дефицитом финансовых ресурсов (56%).

В обществе сформировано позитивное отношение к предпринимателям: по данным опроса в Москве три четверти респондентов (73%) согласны с утверждением, что бизнесмены делают жизнь своего города лучше. По результатам опроса москвичей, проведенного ВЦИОМ в декабре 2019 года, подавляющее большинство опрошенных (93%) говорит о положительном отношении к предпринимателям. Более половины россиян считают карьеру предпринимателя престижной (52%).