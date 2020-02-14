На Байкале от Большого Голоустного в направлении бухты Песчаной появилась становая трещина

От Большого Голоустного в направлении бухты Песчаной проходит становая трещина шириной до 2 м. Трещина открытая, носит динамический характер. Вдоль трещины наблюдаются множественные разломы ледового поля. Об этом сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.

В Слюдянском районе вдоль туристической тропы проходит становая трещина. Эта территория находится под ежедневным пристальным наблюдением специалистов. В целом ледовая обстановка стабильная. Туристическая тропа обнесена вешками, толщина льда составляет 60-70 см. На льду наблюдается небольшой снежный покров.

Ледовая обстановка на Малом Море озера Байкал также стабильна. От мыса Улан-Хада до острова Хунык проходит становая трещина протяженностью 5 км. Такие же трещины наблюдаются напротив населённого пункта Харанцы, мыса Три Брата и мыса Шибеты.

Нерпячьи лунки указаны на карте ледовой обстановки пролива Малое море. Все они покрыты льдом и присыпаны снегом. Опасность эти места представляют в весеннее время, так как здесь лёд тает раньше.

В районе Листвянки толщина льда составляет 60-65 см. Ледовое поле стабильное, трещин и разломов не наблюдается. По направлению к Большим Котам в районе мыса Лиственничный наблюдаются обширные торосные поля на удалении 500 м от берега. Опасность представляет район мыса Кадильный, где наблюдаются разломы, в районе береговой линии мыса толщина льда составляет всего 5-7 см.