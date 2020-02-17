ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Поправки в антиотмывочное законодательство проходят оценку регулирующего воздействия, сообщает РБК. Представитель ЦБ сказал изданию, что перечень критериев не обновляется последние восемь лет — с момента появления.
ЦБ предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными.
ЦБ предлагает:
- убрать из перечня сомнительных операций операции с высокими комиссиями;
- убрать из перечня сложные расчеты по нестандартным схемам;
- включить в перечень новый критерий — когда клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны банка;
- дать банкам право отказывать в проведении операции по исполнительному документу, если есть подозрения, что целью является отмывание денег или обналичивание;
- включить в перечень регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц или ИП;
- относить к сомнительным дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам;
- включить в перечень операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов.