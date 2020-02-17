ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Поправки в антиотмывочное законодательство проходят оценку регулирующего воздействия, сообщает РБК. Представитель ЦБ сказал изданию, что перечень критериев не обновляется последние восемь лет — с момента появления.

ЦБ предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными.

ЦБ предлагает: