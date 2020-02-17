Скидку на обмен валюты предлагает выиграть Банк «Приморье»

Праздничная акция «Cash офис»* начинается в Банке «Приморье» 17 февраля 2020 года. В рамках акции можно выиграть скидку в 500 или 1000 рублей при обмене валюты в кассах Банка «Приморье», а также в интернет-банке или мобильном приложении.

В акции могут принять участие клиенты, купившие или продавшие иностранную валюту в размере не менее чем на 40 000 рублей* ( в т. ч. в эквиваленте) за одну операцию.

— На сегодняшний день в офисах Банка «Приморье» можно обменять десять видов наличной валюты — от долларов США и евро до вьетнамских донгов и британских фунтов стерлингов, — комментирует начальник Казначейства Финансового департамента ПАО АКБ «Приморье» Максим Булавкин. — Курсы обновляются регулярно, актуальную информацию по курсам покупки и продажи наличной валюты можно посмотреть на сайте Банка, в Мобильном банке, а также во всех офисах Банка «Приморье».

С правилами акции «Cash офис Банка „Приморье“» можно ознакомиться на сайте Банка. Подробная информация — по телефону Контакт-центра : 8 800 200 20 86 (круглосуточно и бесплатно).