Россельхозбанк выяснил, на что мужчины и женщины тратят деньги к 14 февраля

Россельхозбанк проанализировал траты россиян в День Святого Валентина и выявил, что клиенты Банка стали активнее приобретать товары и услуги. Средний чек покупки 13-14 февраля вырос до 1 000 рублей - на 10% выше среднего чека в обычные дни, а активность - на 11%.

Говоря о том, что покупают мужчины и женщины на праздник, эксперты Банка наблюдают следующие различия. Среди мужчин вырос объем операций на косметику и парфюмерию в 1,5 раза, ювелирные украшения - в 2,5 раза, цветы - в 7 раз. У женщин – держателей карт Россельхозбанка накануне праздника наблюдается повышенный спрос на услуги салонов красоты - в 2 раза; одежду, обувь и аксессуары - в 1,5 раза; супермаркеты - в 2,5 раза.

В крупных городах - Москве и Санкт-Петербурге мы отмечаем рост операций в категории кафе и рестораны в 2,3 раза. Также увеличился объем по приобретению онлайн-игр и покупкам в кинотеатре. Это указывает на тот факт, что молодое поколение предпочитает День Святого Валентина проводить в развлечениях.

По экспертным оценкам Банка средний чек подарка в Москве составляет порядка 3 500 рублей, в Санкт-Петербурге – 2 500 рублей, а в регионах – порядка 1 500 рублей.