Каждый пятый жилой объект бизнес-класса реализуется с использованием эскроу

По итогам 2019 года на рынке жилой недвижимости бизнес-класса практически каждый пятый лот реализуется по новым правилам.

Согласно данным международной консалтинговой компании Knight Frank, за 2019 год разрешение на ввод в эксплуатацию получили еще 40 объектов, что в полтора раза превышает результаты 2018 года.

Растут и цены: средневзвешенная цена и средний бюджет предложения cоставили 286 тыс. руб./кв. м и 22,3 млн руб., что на 6% и 8% выше показателей 2018 года.

На конец 2019 года на первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса Москвы экспонировалось 12,2 тыс. лотов общей площадью 950 тыс. кв. м, при этом половина всего предложения представлена в проектах 9 застройщиков. За год объем предложения сократился на 16%.

Основной причиной такого тренда стала низкая активность застройщиков по выводу новых проектов на рынок: в течение 2019 года продажи стартовали всего в 15 новых проектах, а также в 20 корпусах в составе уже строящихся комплексов. Замедление темпов вывода новых объектов заметно не только на фоне результатов 2018 года, когда продажи были открыты в рекордных 25 новых проектах, но и в сравнении с данными за 2017 год, в течение которого на рынок вышли 19 жилых комплексов.

Фокус внимания девелоперов сместился в сторону завершения строительства уже вышедших проектов.

Так, за 2019 год разрешение на ввод в эксплуатацию получили 40 объектов, что в полтора раза превышает результаты 2018 года (РВЭ получено на 25 объектов).

В связи с этими двумя факторами изменилась и структура предложения по стадии строительной готовности: на конец 2019 года каждый 4 лот предлагался в сданном корпусе. На начальной стадии строительства представлено всего 6% суммарного объема предложения (16% за аналогичный период 2018 года).