Студенты ИГУ помогают достраивать главный объект Чемпионата мира по бенди

Студенты занимаются разгрузочной работой, покраской, уборкой строительного мусора и очисткой фасадов, сообщают в пресс-службе университета.
С каждым из студентов компания-работодатель заключает договор, то есть труд молодых людей оплачивается. График у студентов выстроен по-разному: одни работают полный рабочий день, другие — полдня.
— Рабочий день у нас начинается с 8.00. Конечно, мы приходим пораньше, чтобы успеть переодеться в форму, выданную нам работодателем. Затем делимся на группы по 4-5 человек и получаем задание на день. Если успеваем его выполнить раньше, то получаем новое. На обед обычно приносим что-нибудь из дома, некоторые успевают сходить до кафе. От нас требуется качество, соблюдение норм безопасности и рабочего графика. Все по-взрослому строго, нельзя опаздывать и отлынивать от работы, — говорит первокурсница Педагогического института ИГУ Юлия Доржижапова.
Отметим, что кроме участия в строительстве центра «Байкал» студенты ИГУ, большинство из которых являются бойцами студотрядов, будут трудиться волонтерами и на чемпионате. В их обязанности войдут работа со СМИ, судьями, медицинское сопровождение, обеспечение сервиса для болельщиков, переводческая деятельность и т.п.