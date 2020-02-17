Студенты ИГУ помогают достраивать главный объект Чемпионата мира по бенди

Студенты занимаются разгрузочной работой, покраской, уборкой строительного мусора и очисткой фасадов, сообщают в пресс-службе университета.

С каждым из студентов компания-работодатель заключает договор, то есть труд молодых людей оплачивается. График у студентов выстроен по-разному: одни работают полный рабочий день, другие — полдня.

— Рабочий день у нас начинается с 8.00. Конечно, мы приходим пораньше, чтобы успеть переодеться в форму, выданную нам работодателем. Затем делимся на группы по 4-5 человек и получаем задание на день. Если успеваем его выполнить раньше, то получаем новое. На обед обычно приносим что-нибудь из дома, некоторые успевают сходить до кафе. От нас требуется качество, соблюдение норм безопасности и рабочего графика. Все по-взрослому строго, нельзя опаздывать и отлынивать от работы, — говорит первокурсница Педагогического института ИГУ Юлия Доржижапова.

Отметим, что кроме участия в строительстве центра «Байкал» студенты ИГУ, большинство из которых являются бойцами студотрядов, будут трудиться волонтерами и на чемпионате. В их обязанности войдут работа со СМИ, судьями, медицинское сопровождение, обеспечение сервиса для болельщиков, переводческая деятельность и т.п.

Напомним, инициативу привлечения студентов к подготовке и проведению Чемпионата мира по бенди озвучил глава региона Игорь Кобзев на заседании Совета ректоров Иркутской области 10 января. Тогда это предложение было поддержано всеми участниками заседания. Отметим, позже, во время посещения Центра «Байкал», Игорь Кобзев лично поговорил со студентами и подчеркнул значимость их работы: «…это почетная работа, это вклад в возведение такого важного не только для Иркутской области, но и для страны, спортивного объекта…».