Кино, вино и тренажер: Ситимобил выяснил, где россияне провели День Влюбленных

Сервис заказа такси Ситимобил определил самые популярные места для свиданий россиян в День святого Валентина.

Поход в кино — один из самых надежных способов провести хорошее свидание, в том числе и 14 февраля. В минувшую праздничную пятницу по адресам кинотеатров россияне сделали в 1,5 раза больше поездок, чем в другие пятницы.

На втором месте по приросту поездок неожиданно оказались фитнес-клубы (+37%). То ли россияне любят активные свидания, то ли решили потратить праздничный вечер на себя любимых.

Больше всего поездок 14 февраля россияне совершили в рестораны и кафе и из них. Таких поездок оказалось на 30% больше обычной пятницы. На втором месте по числу поездок — бары, но прирост составил лишь 21%. Вероятно, не все ездили в бар ради свидания.

Часть россиян провела со своей второй половинкой культурный вечер: количество поездок в театры в эту пятницу выросло на 24%, а в музеи — на 17%.

Водные процедуры могут также стать хорошим антуражем для свидания, решили россияне, которые отравились в минувшую пятницу в бассейны и бани. Поездки в бассейны в этот день выросли на 16%, а в бани – на 3%.

— День святого Валентина — хороший повод сделать ещё один вечер по-настоящему особенным для любимого человека. Для кого-то праздник в этом году стал незабываемым — 14 февраля и утром 15 февраля мы зафиксировали много поездок в дворцы бракосочетаний. Мы рады, что наш сервис помогает влюбленным стать еще ближе друг к другу в столь важный день, — говорит представитель Ситимобил.