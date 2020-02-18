За два года в Иркутской области регионе расселят 36 тысяч квадратных метров аварийного жилья

Этап 2019-2020 годов региональной адресной программы Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 — 2025 годах», будет выполнен в полном объёме. Об этом во время заседания оперативного штаба сообщила исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

По условиям этапа за два года в регионе должно быть расселено 36 тыс. кв. м. аварийного жилого фонда в восьми муниципальных образованиях региона. Это города Иркутск, Шелехов, Железногорск-Илимский, Тайшет, Киренск, Нижнеудинск, посёлки Бохан и Смоленщина.

Все муниципалитеты, которые являются участниками программы, подготовили необходимые документы, определили перечень расселяемых домов, предоставили документы, подтверждающие софинансирование из местных бюджетов.

- По условиям программы, расселённые дома должен сносить муниципалитет. Но к нам неоднократно поступали обращения органов местного самоуправления, где говорилось об отсутствии средств на эти цели. Мы предлагаем рассмотреть возможность софинансирования из областного бюджета сноса аварийных домов в Приангарье, - сказала Светлана Свиркина.

Программу реализуют во взаимодействии с государственной корпорацией — Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. До 2025 года планируется расселить 349,4 тыс. кв. м. аварийного жилого фонда Иркутской области, признанного таким до 1 января 2017. Это 873 дома, в которых проживает 19,7 тыс. человек.