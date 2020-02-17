Сколько стоит сон, выяснили Сбербанк, «Платформа ОФД» и «Рамблер»

Сбербанк, IT-компания «Платформа ОФД» и портал «Рамблер» проанализировали, во сколько россиянам обходится сон. Ведь от него во многом зависит и здоровье, и работоспособность, и качество жизни в целом.

Портал «Рамблер» задал своим пользователям вопрос, как, сколько и на чем они спят. Опрос проходил с 14.02.2020 по 17.02.2020.

Выяснилось, что высыпается лишь 33% участников опроса, 67% — нет.

Чтобы выспаться, большинству — 56% — необходимо 8–9 часов отдыха. 27% необходимо для этого 5–7 часов. 14% высыпаются за 10–12 часов, еще 2% нужно лишь 3–4 часа, чтобы чувствовать себя бодрыми и отдохнувшими. Настоящих сонь, которым требуется более 12 часов на полноценный сон, лишь 1%.

Очевидно, что постельные принадлежности играют важную роль для качественного сна. На вопрос о типе своего матраса респонденты ответили так: 31% спит на диване, у 22% — матрас с независимым пружинным блоком, у 10% — наполнитель из полиуретана или силикона. По 9% опрошенных выбрали матрас с кокосовой койрой и с зависимым пружинным блоком. 19% просто не знают, на чем именно они спят.

При этом 32% принявших участие в опросе готовы потратить на покупку матраса до пяти тысяч рублей. 25% готовы вложить в «основу сна» 5–10 тыс. рублей, 23% — от 10 до 20 тысяч. Инвестировать в матрас 20–40 тыс. рублей готово 12%, а еще 8% могут потратить на это более 40 тысяч.

Что касается подушек, то 38% участников опроса выбрали те, что наполнены синтетическим материалом (холлофайбером, синтепоном, синтепухом, силиконом и т. п.). На пуховых подушках спит 36% опрошенных. Наполнитель из гречневой лузги, бамбука и другого экологичного материала — у 11% респондентов. Еще 15% не знают, чем набита их подушка.

В то же время аналитики IT-компании «Платформа ОФД» называют средний чек покупки подушки — 2,2 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (01.01.20–14.02.20 к 01.01.19–14.02.19) это на 13% больше. Объем продаж вырос на 20%.

Продажи одеял за тот же период «поддержали» подушки и тоже пошли в рост — на 6%. При этом средний чек составил 1,1 тыс. рублей и по сравнению с 2019 г. вырос на 11%.

В денежном выражении заметнее всего вырос объем продаж кроватей. Рост составил 31%. Средний чек покупки в 2020 году достиг 19 тыс. рублей, что на 5% выше, чем годом раньше. Так что в целом сон россиянам обходится дороже, чем прежде.