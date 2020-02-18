Прокуратура проводит проверку по факту загрязнения воздуха в Братске

В атмосферном воздухе города Братска 16-17 февраля стоят неприятные запахи от деятельности промышленных предприятий города и смог. Согласно сведениям Росгидромета, в период с 14 по 17 февраля в результате теплого фронта на территории Приангарья, в том числе Братска, наблюдаются неблагоприятные для рассеивания выбросов погодные условия. Об этом сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Проводится проверку исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха при работе основными загрязнителями. Сотрудники прокуратуры посещают предприятия, анализируют их деятельность в период режима неблагоприятных метеоусловий, протоколы производственного контроля, дается оценка эффективности работы газоочистного оборудования. Сотрудники лаборатории ЦЛАТИ замеряют проб воздуха.

По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.