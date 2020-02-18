Жительница Усть-Кута получила 2 месяца ограничения свободы за неуплату уголовного штрафа

Мировой судь Усть-Куту признал 30-летнюю гражданку виновной в регистрации девяти граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в квартире, которую сдавала в аренду другой семье, и в доме, где проживала со своей семьей. По решению суда ей выписали штраф 6 тыс. рублей с рассрочкой на полгода. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

По истечении шестимесячного срока уголовный штраф оплачен не был. В суд направлено представление судебного пристава-исполнителя о замене штрафа другим видом наказания. Суд представление удовлетворил, уголовный штраф заменен на два месяца ограничения свободы. Ей нельзя менять постоянного места жительства выезжать за пределы города без согласия специализированного госоргана, являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц.