Новым председателем алюминиевой Ассоциации стал Александр Зажигалкин

Председателем Совета директоров Ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» избран Александр Зажигалкин. Об этом сообщает РУСАЛ.

- Моя задача – обеспечить максимальную поддержку выведения на рынок новых алюмосодержащих продуктов, совершенствовать структуру межотраслевого взаимодействия для наращивания экспортного потенциала, - отметил Александр Зажигалкин.

Кроме того, произошли изменения в составе одного из секторов в структуре Ассоциации. Павел Моряков (ГК «Москабельмет») возглавил сектор «Энергетика».

На годовом общем собрании ассоциации в состав были приняты семь новых компаний. Это АО «Акрон Холдинг» и ООО «МеталлИмпорт», «Кабельный Завод «Цветлит», «МасТТех», «КомпозитПром», «Урало-Сибирская профильная компания» и «АЛ-ПРОФИ». При этом три юридических лица – ООО «Мастер», АО «Цветлит» и «ПРОФИ-Т СПБ» – были исключены из числа членов Алюминиевой Ассоциации. Таким образом, общее число компаний – членов организации достигнет 115.

Участники мероприятия также утвердили Стратегию Алюминиевой Ассоциации на период 2018 – 2023 гг. с актуализацией на 2020 год. Основными направлениями принятой стратегии являются: развитие потребления алюминия на внутреннем рынке, реализация программы стандартизации и снятия нормативно-правовых ограничений на использование алюминиевых решений, подготовка высококвалифицированных кадров для алюмопотребляющих отраслей, противодействие контрафакту и фальсификату, повышение требований к экологичности производств и материалов, а также качеству продукции.

ИЗ ДОСЬЕ

Зажигалкин Александр Владимирович (1969 г.р.), кандидат юридических наук, член Академии проблем качества, председатель Алюминиевой Ассоциации. Имеет два высших образования – военное и юридическое. Автор свыше 70 научных публикаций и ряда учебных пособий в области стандартизации и инновационной деятельности. Обладает значительным опытом научно-практической и преподавательской работы. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Отмечен рядом государственных и ведомственных наград. C 2016 года занимает должность начальника Центра инновационного развития – филиала ОАО «РЖД». С февраля 2020 года – председатель Совета директоров Алюминиевой Ассоциации.