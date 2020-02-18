Авиакомпания «Ангара» приостановила рейсы по маршруту Иркутск – Томск – Тюмень

Авиакомпании «Ангара» прекратила выполнять рейсы из Иркутска в Томск и Тюмень, сообщили «СИА» в пресс-службе перевозчика.

Ранее, 2019 году, «Ангара» дважды в неделю выполняла рейсы по маршруту Иркутск – Томск – Тюмень. Они были возможны из-за субсидирования.

Как пояснили в пресс-службе, в 2020 году рейсы приостановлены из-за того, что на них не выделили субсидию, без которой стоимость перелётов в случае их введения была бы слишком высокой.

Не исключено, что в этом году рейсы возобновятся. Информация об этом появится уже в ближайшее время.