ПДК по оксиду углерода в Братске превышен в 2 раза – мэрия

Предельно допустимая концентрация оксида углерода превышена в городе Братске Иркутской области в 2,2 раза, сообщается на сайте мэрии.

Также есть незначительные превышения по фенолу и фторид водороду. По остальным параметрам – оксиду азота, сероводороду, метилмеркаптану и другим – превышений нет. Замеры проводились 17 февраля.

По информации мэрии, такая ситуация сложилась из-за того, что с воскресенья в городе наблюдаются высокое давление, слабый ветер южного и юго-западного направления, из-за чего все примеси скапливаются в приземном слое. По прогнозам, в ближайшие два-три дня метеоусловия кардинально не изменятся.

Напомним, с воскресенья в городе наблюдается сильная дымка и резкий запах. От жителей города за день поступило более 80 жалоб на загрязнение атмосферного воздуха. В связи со сложившейся ситуации мэр Братска Сергей Серебренников направил письма Братскому межрайонному природоохранному прокурору Владимиру Мартюшову, руководителям промышленных предприятий и полигона ТБО.