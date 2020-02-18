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Исследователи: Чаще всего работников в России наказывают замечаниями и штрафами

18 февраля 2020

Специалисты сервиса по поиску работы hh.ru провели опрос и выяснили, как чаще всего работодатели наказывают своих сотрудников.

Самый распространенный способ наказания – устные замечания: 59% респондентов признались, что этот вариант применяется в их компании. На втором месте – штрафы, вычеты из зарплаты и лишение премии – 50%, на третьем – выговоры – 28%.

Устные наказания чаще всего встречаются в профессиональных сферах «Туризм, рестораны», «Медицина, фармацевтика» и «Искусство, массмедиа».

Со штрафами обычно сталкиваются представители сфер «Добыча сырья», «Управление персоналом» и «Производство, с/хозяйство». В сферах «Добыча сырья» и «Управление персоналом» также очень распространены выговоры, кроме того, данный способ наказания часто применяется в профсфере «Наука, образование».

Реже других специалистов с наказаниями сталкиваются юристы и представители ИТ-сферы.

Только 13% россиян сообщили, что на их нынешнем месте трудоустройства за плохо сделанную работу обычно никак не наказывают.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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