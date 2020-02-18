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В Иркутске проектируют детский сад в предместье Радищева

18 февраля 2020

Администрация Иркутска заключила контракт на разработку проектно-сметной документации по строительству детского сада на 110 мест в предместье Радищева. Земельный участок под новый социальный объект выделен вблизи жилых домов №№ 67/2, 67/4, 67/8 на улице Радищева. Об этом сообщили в мэрии. 

Для подготовки проектно-сметной документации установлен срок – один год.

В соответствии с техническим заданием, в новом двухэтажном социальном объекте должны быть предусмотрены группы для дневного пребывания детей, специализированные помещения для работы с детьми – спортивный и музыкальный залы, пищеблок, медицинский кабинет и другие. Здание должно быть доступным для маломобильных групп граждан, прилегающая территория благоустроенна и обустроена игровыми и спортивными площадками, малыми архитектурными формами, теневыми навесами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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