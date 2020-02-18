Во время празднования масленицы 1 марта ограничат продажу алкоголя

В Иркутске 1 марта ив связи с празднованием Масленицы запретят продажу алкоголя в местах гуляний, а также на улицах, прилегающих к ним, в радиусе 100 метров. Ограничение будет действовать в часы проведения мероприятий. Об этом сообщили в мэрии.

Главный городской праздник традиционно пройдет на площади у Дворца спорта «Труд» 1 марта с 13.00 до 15.00. В это же время на заливе Якоби начнутся массовые народные гуляния с театрализованным представлением «Казачья масленица». Также с 13.00 стартует народный праздник «Масленица блинная!» в роще Каштаковской предместья Рабочее.

Праздник для жителей Октябрьского округа «Масленицу провожаем, весну встречаем!» пройдет с 15.00 до 17.00 на площади бульвара Постышева. Уличные гуляния в микрорайоне Иркутск – 2 «Широкая Масленица» начнутся с 12.00 в парке Комсомольский. Также театрализованное представление с интерактивной программой «Широкая Масленица с 13.00 до 15.00 состоится на площади ТРЦ «Европарк» на улице Розы Люксембург.