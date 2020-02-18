В местах проведения ЧМ по хоккею с мячом усилят безопасность

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 18 февраля провел совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Иркутской области, которым руководит начальник территориального Управления ФСБ России Андрей Патраков. Основным стал вопрос обеспечения безопасности во время проведения чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд. Об этом сообщили в регправительстве.



С 1 по 6 марта на стадионах «Труд», «Рекорд», «Зенит» в Иркутске и «Строитель» в Шелехове пройдет турнир команд группы В, а с 29 марта по 5 апреля под крышей нового Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» медали чемпионата разыграют сильнейшие команды мира из группы А.



В настоящее время эти ледовые арены тщательно готовятся к играм чемпионата, в том числе с точки зрения антитеррористической защищенности. Везде будет вестись видеонаблюдение. Приобретаются и устанавливаются локализаторы взрывов, досмотровые спецсредства, другое оборудование для обеспечения безопасности спортсменов и болельщиков. На территории, прилегающей к Центру «Байкал» особое внимание будет уделено досмотру транспортных средств. Трехдневное специальное обучение пройдут контролеры-распорядители, которые будут работать на каждом стадионе.



Игорь Кобзев поручил министерству спорта Иркутской области и руководителям спортивных объектов в срок до 24 февраля устранить все замечания, полученные от правоохранительных органов. Кроме того, по предложению врио Губернатора будет создан оперативный штаб по обеспечению безопасности в дни чемпионата мира. В него войдет все члены антитеррористической комиссии, а также руководители министерства спорта и министерства здравоохранения Иркутской области. Штаб будет работать в режиме повышенной готовности.



– На каждые сутки будет назначаться ответственный. В случае необходимости должен быть организован сбор оперативного штаба. В течение месяца работаем в таком режиме, – поставил задачу Игорь Кобзев.



При этом, отметил врио Губернатора, интенсивные меры обеспечения безопасности не должны негативно повлиять на отдых и комфорт иркутян и гостей города, испортить атмосферу спортивного праздника.