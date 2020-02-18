Жители Приангарья могут узнать, что делать при отчуждении недвижимости, обременённой ипотекой

Управление Росреестра по Иркутской области 19 февраля проведет горячую линию по вопросам подачи документов на регистрацию перехода права при отчуждении объектов недвижимости, обремененных ипотекой. Об этом сообщили в ведомстве.

Отвечать на вопросы жителей Иркутской области в рамках горячей линии будут главные специалист-эксперты отдела регистрации недвижимости № 4 Ольга Евгеньевна Суменкова (тел. 8 (3952) 450-129), Евгения Николаевна Хартуева (тел. 8 (3952) 450-101), Светлана Игоревна Шадарова (тел. 8 (3952) 450-225), Мария Витальевна Щербинина (тел. 8 (3952) 450-306), Александра Максимовна Беломестнова (тел. 8 (3952) 450-325).

Горячая линия будет работать с 8 до 17 часов.