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Жители Приангарья могут узнать, что делать при отчуждении недвижимости, обременённой ипотекой

18 февраля 2020

Управление Росреестра по Иркутской области 19 февраля проведет горячую линию по вопросам подачи документов на регистрацию перехода права при отчуждении объектов недвижимости, обремененных ипотекой. Об этом сообщили в ведомстве. 

Отвечать на вопросы жителей Иркутской области в рамках горячей линии будут главные специалист-эксперты отдела регистрации недвижимости № 4 Ольга Евгеньевна Суменкова (тел. 8 (3952) 450-129), Евгения Николаевна Хартуева (тел. 8 (3952) 450-101), Светлана Игоревна Шадарова (тел. 8 (3952) 450-225), Мария Витальевна Щербинина (тел. 8 (3952) 450-306), Александра Максимовна Беломестнова (тел. 8 (3952) 450-325).

Горячая линия будет работать с 8 до 17 часов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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