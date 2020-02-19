Названы главные качества руководителя - Superjob

Согласно опросу сервиса по поиску работы Superjob, в хорошем руководителе россияне больше всего ценят профессионализм и умение слушать.

На вопрос, хорошими руководителями рождаются или этому можно научиться, 85% респондентов считает, что можно развить в себе все необходимые качества для управления персоналом, и лишь 11% уверены, что это дар от рождения.

Причем количество тех, кто полагает, что хорошими руководителями рождаются, растет с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных: 16% среди россиян старше 45 лет и 19% среди граждан с зарплатой от 80 тыс. руб.

В открытом опросе, какое качество непосредственного руководителя нравится россиянам больше всего, на первом месте оказались две характеристики: профессионализм и умение слушать (по 5%). Такие черты, как коммуникабельность, лояльность подчиненным, уравновешенность, честность и хорошее отношение к сотрудникам набрали по 3% голосов.

Еще по 3% респондентов отметили такие характеристики своих непосредственных начальников, как четкость в постановке задач и невмешательство в рабочий процесс. По 2% россиян говорят, что в руководителях им больше всего нравится справедливость, целеустремленность, активность, доброта и готовность идти на уступки.

Среди других качеств россияне называли открытость, адекватность, чувство юмора, интеллект, демократичность, уверенность, гибкость, лидерство, харизматичность, трудолюбие и энтузиазм (22%). Каждый десятый сотрудник ответил, что ему нравятся все черты его непосредственного начальника. 16% отметили, что у их начальства нет положительных черт.

Больше всего в руководителях россиянам не нравится непрофессионализм (7%).

На втором месте скупость (6%), на третьем — неуравновешенность и непоследовательность (по 4%). По 3% опрошенных отметили, что в своих руководителях не любят высокомерие, грубость, авторитарный стиль управления и плохое отношение к персоналу (по 3%). По 2% голосов у таких отрицательных черт, как глупость, ложь, равнодушие, неумение слушать и нерешительность. Еще 2% критикуют руководство за отсутствие умения четко ставить задачи.

Среди других негативных черт руководства респонденты отмечали самодурство, безответственность, неорганизованность, забывчивость, несправедливость, лень, медлительность, необъективность, пессимизм, панибратство, скрытность, ханжество, упрямство и черствость (19%). 2% сотрудников отметили, что их руководители состоят из сплошных недостатков. Практически каждый четвертый же сказал, что в непосредственном руководителе ему нравится буквально все (24%).

