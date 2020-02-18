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АТБ: жители Хабаровска смогут оформить дальневосточную ипотеку по ставке 1,75%

18 февраля 2020

мощь со стороны Банка в развитии инфраструктуры, экономики, медицины и местного бизнеса. Особое внимание уделяется программе «Дальневосточная ипотека», которую Банк готов предоставить по ставке ниже рыночной от 1,75 процентов.

- Для нас работа в Хабаровске – это не только бизнес. Уже более 10 лет мы поддерживаем культурные и благотворительные мероприятия города, и, конечно, рады сотрудничать на официальном уровне. Четкая дорожная карта, по которой мы начинаем работу, учитывает интересы города и региона, - отметил Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов.

В настоящее время АТБ уже заключил соглашения о сотрудничестве с главами Камчатского края, Чукотского автономного округа, Магаданской области и г. Магадан, Амурской и Иркутской областей, Республики Саха (Якутия) и Приморского края, Республики Хакасия. В ближайшее время планируется подписание соглашений с правительствами других регионов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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