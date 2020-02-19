Герман Греф вручил правительственные награды за спасение людей инкассаторам Байкальского Сбербанка

Сотрудники Байкальского банка Сбербанка получили государственные награды по Указу Президента России Владимира Путина.

За отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях - спасение 270 человек во время наводнения в Тулуне водители-инкассаторы Байкальского банка Сбербанка Владимир Сакунов и Владимир Сахаровский награждены медалью «За спасение погибавших». Награды вручил президент Сбербанка Герман Греф в начале февраля 2020 в г. Казань на ежегодной банковской бизнес-конференции.

Владимир Сахаровский – водитель-инкассатор КИЦ из г. Тулун. До того, как «большая вода» пришла в этот город, вместе с сослуживцами помогал коллегам из отделений Сбербанка в Нижнеудинске – спасали от затопления платежные терминалы, вывозили банкноты в безопасное место. Когда ЧС пришла в Тулун, Владимир в течении нескольких дней подряд, без сна и отдыха, на моторной лодке вывозил жителей Тулуна в безопасное место, в общей сложности мужчина спас около 200 человек.

«Нашли лодку, мотор поставили, жилеты надели и поехали. Со спасателями из Красноярска работали, они нам помогали, давали комбинезоны, жилеты. Буквально к каждому двору подплывали, смотрели, где нужна помощь. Снимали людей с крыш, кто отказывался уезжать – подвозили гуманитарную помощь, еду на первые дни. Иногда приходилось забирать людей силой - там, где вода была слишком высокой. В этой ситуации о себе не думаешь, все мысли были о том, чтобы людям было хорошо. Там же и дети были, и старики»-, так о тех днях рассказывает В. Сахаровский. Семья инкассатора также пострадала от ЧС, во время первой волны наводнения в июне 2019 года дом Сахаровских был полностью затоплен, а позже снесен.

Личное мужество в дни ЧС проявил и Владимир Сакунов, водитель – инкассатор Байкальского банка в г. Тулун. Несмотря на потерю личного имущества, затопленный полностью собственный дом, он помогал в эвакуации жителей города на незатопленную территорию.

«Работа в зоне затопления в период паводка потребовала объединенных усилий от многих структур и ведомств Иркутской области. Именно в такой период проявляются примеры личной самоотверженности. Наши коллеги, невзирая на потерю личного имущества, на семейные заботы и сложные метеоусловия в Тулуне, делали все возможное, чтобы максимально помочь своим землякам. Владимир Сахаровский и Владимир Сакунов, безусловно - герои нашего времени и коллектив Байкальского банка гордится их гражданским поступком», - рассказал председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Владимиру Сакунову 44 года, в Сбербанке он работает с 2000 года. Владимиру Сахаровскому — 26 лет, в банке — 4,5 года. «Энергичные, честные, справедливые и отзывчивые» — так отзываются о них коллеги. Сами себя они героями не считают — уверены, что на их месте так поступил бы каждый, были бы лодка и желание помочь.

Медаль «За спасение погибавших» — государственная награда Российской Федерации учреждена Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года №442. Ею награждаются граждане РФ за спасение людей во время стихийных бедствий, на воде, под землёй, при тушении пожаров и в других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни.