Новости

50% россиян хотят голосовать онлайн за благоустройство района

19 февраля 2020

Согласно новому исследованию «Лаборатории Касперского», половина опрошенных выбирают удаленный способ голосования с помощью интернет-технологий.

При этом 44% предпочитают обсуждать проекты, лично присутствуя на собраниях жителей и общественных слушаниях.

В то же время большинство респондентов по-прежнему негативно настроены по отношению к участию в управлении жизнью района: 67% не считают, что волеизъявление что-то изменит.

Между тем в российском обществе наблюдаются и позитивные тенденции: у граждан возрастает ощущение ответственности за то, что происходит во дворе и доме, в районе и городе. Недавнее исследование «Левада-центра» продемонстрировало, что более половины (53%) респондентов в полной и значительной мере чувствуют ответственность за то, что происходит в доме и во дворе, где они живут.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Недвижимость Иркутска в цифрах
На 10,7% выросла стоимость новостроек в 2019 году в Иркутской области. Цены продолжат рост и в 2020 году, уверены эксперты
В Иркутске выдано в 3 раза меньше разрешений на строительство в 2019 году
Кто построил больше всех? Рэнкинг застройщиков Иркутска по объемам ввода жилья за 2019 год
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании