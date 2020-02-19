50% россиян хотят голосовать онлайн за благоустройство района

Согласно новому исследованию «Лаборатории Касперского», половина опрошенных выбирают удаленный способ голосования с помощью интернет-технологий.

При этом 44% предпочитают обсуждать проекты, лично присутствуя на собраниях жителей и общественных слушаниях.

В то же время большинство респондентов по-прежнему негативно настроены по отношению к участию в управлении жизнью района: 67% не считают, что волеизъявление что-то изменит.

Между тем в российском обществе наблюдаются и позитивные тенденции: у граждан возрастает ощущение ответственности за то, что происходит во дворе и доме, в районе и городе. Недавнее исследование «Левада-центра» продемонстрировало, что более половины (53%) респондентов в полной и значительной мере чувствуют ответственность за то, что происходит в доме и во дворе, где они живут.