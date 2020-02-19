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Цены на квартиры в российских новостройках установили новый рекорд

19 февраля 2020

В январе 2020 года темпы роста за единицу площади нового жилья увеличились на 0,3%.

С 2014 по 2019 год средняя цена квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м., сообщают «Известия» со ссылкой на федеральный портал «Мир квартир».

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов сказал, что показатели увеличения стоимости квартир были закономерными, так как после кризиса 2014–2015 годов увеличивался спрос на недвижимость по мере снижения ипотечных ставок.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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